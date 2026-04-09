È scomparso l’attore Mario Adorf, noto per aver recitato in numerosi film italiani e internazionali. Tra le sue interpretazioni più celebri figurano ruoli in 'Operazione San Gennaro' con Nino Manfredi, 'Milano calibro 9' di Fernando Di Leo, 'Il tamburo di latta' e 'Io la conoscevo bene'. La sua carriera si è estesa su diversi decenni, lasciando un segno nel cinema europeo.

Da 'Operazione San Gennaro' con Nino Manfredi a 'Milano calibro 9' di Fernando Di Leo, dal 'Tamburo di latta' a 'Io la conoscevo bene'. E' morto a 95 anni nel suo appartamento a Parigi il profilico e versatile attore tedesco Mario Adorf, protagonista di oltre 200 film. Ne ha dato conferma la Dpa, che cita il manager Michael Stark. Era nato a Zurigo, figlio di madre tedesca e padre italiano l'8 settembre 1930. Si era recentemente ammalato, secondo quanto ha riferito la moglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Mario Adorf, da 'Operazione San Gennaro' a 'Milano calibro 9'

Le idee di "Milano Calibro 9"Su RaiPlay è disponibile, gratuitamente on demand, Milano calibro 9, di Fernando Di Leo, primo capitolo della sua trilogia del milieu (gli altri sono...

San Gerlando e San Gennaro: l’invocazione dei Santi che fermano la furia della naturaNon solo San Gerlando: San Gennaro è il grande Patrono invocato contro terremoti ed eruzioni.

Addio a Mario Adorf, da 'Operazione San Gennaro' a 'Milano calibro 9'(ANSA) - BERLINO, 09 APR - Da 'Operazione San Gennaro' con Nino Manfredi a 'Milano calibro 9' di Fernando Di Leo, dal 'Tamburo di latta' a 'Io la conoscevo bene'. E' morto a 95 anni nel suo appartamen ... altoadige.it

Mario Adorf è morto, addio al papà di Fantaghirò: l'attore aveva 95 anniL'attore Mario Adorf è morto a 95 anni nel suo appartamento a Parigi. Ne ha dato conferma la Dpa, che cita il manager Michael Stark. Si ... msn.com