bernate ticino uomo di 37 anni morto sul lavoro schiacciato da un muletto

Un uomo di 37 anni ha perso la vita oggi pomeriggio in un incidente sul lavoro a Bernate Ticino, causato dall'aver rimasto schiacciato sotto un muletto. L’incidente si è verificato in via delle Vallogge di Sotto, all’interno della fabbrica di materie plastiche Mondo Sd. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. La sicurezza sul lavoro resta una priorità per le autorità.

Bernate Ticino (Milano), 20 febbraio 2026 - Ancora un morto sul lavoro in Lombardia. Oggi pomeriggio un uomo di 37 anni ha perso la vita in via delle Vallogge di Sotto a Bernate Ticino nella Mondo Sd, un'azienda di materie plastiche. Secondo le prime informazioni il 37enne sarebbe rimasto schiacciato da un muletto contro altro macchinario. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, auto infermieristica, ambulanza, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Ai sanitari dell’Areu, però, non è rimasto altro che constatare il decesso dell’uomo. Le ultime tragedie in Lombardia. Mercoledì 18 febbraio un uomo di 66 anni, Giuseppe Viscardi, è morto a Bonate Sotto, travolto e schiacciato da un trattore che si è ribaltato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

