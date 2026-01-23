Morto operaio 59enne | è stato schiacciato da un mezzo mentre lavorava in un cantiere in Abruzzo

Nella frazione di Petralla Liri, a Cappadocia (L’Aquila), si è verificato un grave incidente sul lavoro che ha portato alla morte di un operaio romeno di 59 anni. L’uomo, residente a Civitavecchia, è stato schiacciato da un mezzo meccanico mentre svolgeva le sue mansioni nel cantiere. L’incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nei cantieri e la necessita di maggiori controlli.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 22 gennaio a Pietra Liri (Cappadocia, provincia di L'Aquila), nel cantiere della nuova centrale idroelettrica. Portato d'urgenza in ospedale e operato, l'uomo di origine romene e residente a Civitavecchia, non ha superato la notte. Indagini in corso Si è trasformato in un incidente mortale sul lavoro quello avvenuto nel pomeriggio di giovedì 22 gennaio a Petralla Liri, frazione di Cappadocia (L'Aquila): vittima un operaio 59enne di nazionalità romena residente a Civitavecchia schiacciato da un mezzo meccanico mentre operava nel cantiere della nuova centrale idroelettrica.

Morto operaio 59enne: è stato schiacciato da un mezzo mentre lavorava in un cantiere in AbruzzoL'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 22 gennaio a Petralla Liri (Cappadocia, provincia di L'Aquila), nel cantiere della nuova centrale idroelettrica. Portato d'urgenza in ospedale e operat ... ilpescara.it

++ Travolto da mezzo meccanico in cantiere, morto operaio in Abruzzo ++(ANSA) - CAPPADOCIA, 23 GEN - È morto durante la notte l'operaio di 59 anni, di nazionalità romena e residente a Civitavecchia, rimasto vittima di un incidente sul lavoro con un mezzo meccanico avvenu ... msn.com

