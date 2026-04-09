Morte Matthew Perry condannata la Regina della Ketamina | 15 anni per avergli venduto la dose fatale

Il tribunale di Washington ha condannato a 15 anni di carcere Jasveen Sangha, nota nel mondo dello narcotraffico di Los Angeles come la “Regina della Ketamina”. La donna è ritenuta responsabile di aver venduto la dose che ha portato alla morte dell’attore famoso. La sentenza segue un procedimento giudiziario durato diverse settimane, durante le quali sono stati ascoltati testimoni e raccolti elementi sulla sua attività illecita.

Il tribunale di Washington ha condannato a 15 anni di carcere Jasveen Sangha, la donna nota nel mondo del narcotraffico di Los Angeles come la “Regina della Ketamina”. La 41enne è stata riconosciuta colpevole di aver fornito la dose letale che, nell'ottobre 2023, stroncò l’attore Matthew Perry. 🔗 Leggi su Fanpage.it Morte di Matthew Perry, condannata la “regina della ketamina”: 15 anni di carcere per aver venduto la dose letale alla star di «Friends»È stata condannata a 15 anni di carcere Jasveen Sangha, conosciuta come la «regina della ketamina», per aver fornito la dose letale che ha provocato... Morte di Matthew Perry, condannata la "regina della ketamina" Jasveen Sangha che aveva venduto la dose letalePer i giudici Jasveen Sangha ha cagionato la morte di Matthew Perry, noto attore che nella fortunata serie televisiva Friends indossava i panni di... Temi più discussi: Morte Matthew Perry, la 'Regina della Ketamina' condannata a 15 anni di carcere; Morte di Matthew Perry, 'Ketamine Queen' condannata a 15 anni di carcere; Morte di Matthew Perry, la spacciatrice condannata a 15 anni; Morte di Perry, condanna a 15 anni per la regina della ketamina. Morte Matthew Perry, condannata la Regina della Ketamina: 15 anni per avergli venduto la dose fataleIl tribunale di Washington ha condannato a 15 anni di carcere Jasveen Sangha, la donna nota nel mondo del narcotraffico di Los Angeles come la Regina ... fanpage.it Morte di Matthew Perry, 'Ketamine Queen' condannata a 15 anni di carcereJasveen Sangha, soprannominata dai pubblici ministeri la Regina della Ketamina, si era precedentemente dichiarata colpevole di cinque capi d'accusa per reati gravi, tra cui tre capi d'accusa per ... tg24.sky.it Jasveen Sangha,la spacciatrice di Los Angeles che aveva venduto la ketamina che ha causato la morte di Matthew Perry,è stata condannata a 15 anni di prigione. La donna si era dichiarata colpevole lo scorso anno di cinque capi d’accusa federali legati all’o x.com Una donna di Los Angeles, soprannominata “Ketamine Queen”, è stata condannata a 15 anni di carcere per aver distribuito la droga che ha causato la morte dell’attore Matthew Perry. La sentenza è stata emessa dal tribunale federale, dopo che la donna, J - facebook.com facebook