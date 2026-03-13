Silent Hill 2 Remake | superate le 5 milioni di copie vendute

Il remake di Silent Hill 2 ha raggiunto e superato le cinque milioni di copie vendute, segnando un risultato significativo nel settore videoludico. La conquista è stata annunciata di recente, evidenziando l’interesse crescente per il titolo nel genere horror. La cifra si aggiunge alle vendite globali del gioco, che continua a mantenere un ruolo di rilievo nel mercato.

(Adnkronos) – Il mercato videoludico registra un importante traguardo per il segmento horror con il superamento delle cinque milioni di unità vendute per il remake di Silent Hill 2. Il dato, riferito al 31 gennaio 2026, include le vendite fisiche e digitali, i download dagli store ufficiali e le fruizioni tramite servizi in abbonamento su.

