Morricone rivive alla Goldonetta | il jazz incontra il cinema
Sabato 11 aprile alle 18:00, la Goldonetta ospiterà il concerto Cinemotion, un evento che combina musica jazz e colonne sonore cinematografiche. L’evento vede la partecipazione dell’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, diretta da Mario Menicagli, e del Mauro Grossi Quintett. La serata intende offrire un’omaggio alla musica di Ennio Morricone, rivisitata attraverso le interpretazioni di queste due formazioni musicali.
Sabato 11 aprile, alle ore 18:00, la Goldonetta ospiterà il concerto Cinemotion, un progetto che vede l’unione tra l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno Massimo de Bernart, sotto la direzione di Mario Menicagli, e il Mauro Grossi Quintett. L’evento segna la conclusione della rassegna dedicata ai Concerti da camera, proponendo un percorso musicale che intreccia la tradizione classica con le sonorità del jazz e le celebri composizioni cinematografiche. Il recupero artistico attraverso nuovi arrangiamenti. L’anima del progetto Cinemotion risiede nella volontà di restituire dignità a composizioni musicali di altissimo livello che, col passare del tempo, rischiavano di essere dimenticate o percepite come marginali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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