Gravi lesioni al neonato durante il parto assolti cinque medici | Fatto imprevedibile
Cinque medici coinvolti in un procedimento per le gravi lesioni riportate da un neonato durante il parto all’ospedale di Agrigento nel 2018 sono stati assolti. La sentenza ha riconosciuto l’imprevedibilità dell’evento, chiudendo così un procedimento che aveva attirato l’attenzione sulla complessità delle circostanze mediche. La decisione evidenzia l’importanza di considerare attentamente i fattori imprevedibili in ambito medico-legale.
Assoluzione per i cinque medici finiti a processo per le gravi conseguenze riportate da un neonato dopo un parto avvenuto all’ospedale di Agrigento nel settembre del 2018. Il giudice monocratico Michele Dubini ha pronunciato una sentenza che li scagiona “perché il fatto non sussiste”, accogliendo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
