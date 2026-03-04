Jason Mensah Brown morto dopo sei mesi di coma | assolti i due medici a processo per omicidio

Due medici, una psichiatra e un medico del pronto soccorso, sono stati assolti dall'accusa di omicidio dopo il decesso di Jason Mensah Brown, morto dopo sei mesi di coma. La decisione è stata presa dal giudice al termine di un processo in cui si sono analizzati i fatti e le responsabilità. La vicenda riguarda le cure prestate al paziente durante il suo ricovero.

Sono stati assolti la psichiatra Federica Pezzini e il medico del pronto soccorso Armando Matteucci, accusati di omicidio colposo, per la morte di Jason Mensah Brown, avvenuta a febbraio 2020, dopo un ricovero in ospedale ad Alzano Lombardo (Bergamo).