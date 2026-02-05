Insediato in Piemonte il nuovo Tavolo dello sport Biongioanni | Scriviamo insieme il futuro dello sport

Questa mattina si è riunito per la prima volta il nuovo Tavolo dello sport in Piemonte. L’assessore regionale Paolo Bongioanni ha convocato l’incontro lo scorso 15 gennaio al Palazzo della Regione. Durante la riunione, sono stati ufficialmente insediati i componenti di nuova nomina. Bongioanni ha invitato tutti i presenti a lavorare insieme per scrivere il futuro dello sport nella regione.

