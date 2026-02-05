Sindaco si incontra con cittadini delle frazioni | confronto a Quarto e Valenzani

Questa mattina il sindaco Maurizio Rasero si è recato nelle frazioni di Quarto e Valenzani per ascoltare direttamente i cittadini. Ha parlato con loro, ha ascoltato i problemi e le richieste, senza intermediari. L’obiettivo è capire meglio cosa serve per migliorare la vita nei quartieri. L’incontro si è svolto in modo semplice e diretto, senza troppi formalismi, come richiesto dai residenti. Rasero ha assicurato che seguiranno le questioni sollevate e che si impegneranno a trovare soluzioni concrete.

**Sindaco e cittadini delle frazioni: un confronto diretto a Quarto e Valenzani** Il sindaco Maurizio Rasero, insieme al sicesindaco Stefania Morra e al consigliere delegato alle frazioni Piero Ferrero, ha avuto un incontro diretto con i cittadini delle frazioni Quarto e Valenzani. L’incontro, avvenuto nei giorni scorsi, è stato un momento di dialogo costruttivo tra l’amministrazione e la comunità locale, con l’obiettivo di illustrare gli ultimi interventi realizzati e di raccogliere le osservazioni dei residenti. Il confronto, tenutosi a Quarto e Valenzani, due frazioni della città di Asti, ha permesso di dare visibilità a interventi significativi, come la ristrutturazione del tetto della palestra – un intervento da 120. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sindaco si incontra con cittadini delle frazioni: confronto a Quarto e Valenzani Approfondimenti su Quarto Valenzani Al via il confronto pubblico sul verde urbano: il sindaco incontra i cittadini Al via il confronto pubblico sul verde a Montegrotto Terme. Pietro Vignali e Ines Seletti: “Eia, spostata ancora la realizzazione della rotatoria, cittadini delle frazioni abbandonati" Pietro Vignali e Ines Seletti esprimono preoccupazione per il ritardo nella realizzazione della rotatoria Eia, evidenziando come questa situazione lasci i cittadini delle frazioni in attesa e senza risposte. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Quarto Valenzani Argomenti discussi: Missione in Argentina, il Sindaco De Toni incontra i Fogolârs friulani; DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LT1, IL SINDACO DI CISTERNA INCONTRA LA NUOVA DIRETTRICE; A Reggio La Comunità e la Città, il sindaco ff Battaglia incontra gli studenti del Righi · ilreggino.it; Il sindaco incontra i campioni mondiali di video sub. Il sindaco incontra i cittadini delle frazioni: confronto a Quarto e ValenzaniIl sindaco Maurizio Rasero, il sicesindaco Stefania Morra, con delega ai Lavori Pubblici, e il consigliere delegato alle frazioni Piero Ferrero hanno ... atnews.it Bari, il sindaco incontra lo studente universitario con disabilità: I trasporti saranno più accessibili. È un dirittoBari, il sindaco incontra lo studente universitario con disabilità: I trasporti saranno più accessibili. È un diritto ... telebari.it Il Sindaco Nicola Balice incontra il Rettore dell’Università degli Studi del Molise Giuseppe Peter Vanoli Si è svolto nella giornata di oggi in Comune a Termoli un incontro istituzionale tra il Sindaco Nicola Balice e l'Illustrissimo Rettore dell'Università degli Studi facebook SINDACO DI MATERA ANTONIO NICOLETTI INCONTRA NUOVO QUESTORE DELLA POLIZIA DI STATO DAVIDE DELLA CIOPPA x.com

