Al via il confronto pubblico sul verde urbano | il sindaco incontra i cittadini

Al via il confronto pubblico sul verde a Montegrotto Terme. Il sindaco ha incontrato i cittadini per spiegare i risultati del censimento degli alberi. L’amministrazione ha mostrato i dati e le perizie usate per mappare il patrimonio arboreo. La partecipazione è stata alta, con residenti che hanno posto domande e condiviso idee sulla gestione del verde pubblico.

Il censimento degli alberi entra nella sua fase più visibile e partecipata. A Montegrotto Terme l’amministrazione comunale apre le porte ai residenti per illustrare dati, perizie e criteri adottati nella mappatura del patrimonio arboreo, un passaggio centrale nel programma di gestione del verde.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Montegrotto Terme Perugia, riqualificato il parco pubblico in zona Pallotta: 18mila metri quadrati di verde urbano Sicurezza in città, il gruppo #NoiReagiamo chiama i cittadini in assemblea: "Urgente un confronto col sindaco" La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Montegrotto Terme Argomenti discussi: Al via il Patto per il sistema dell’emergenza-urgenza tra la Regione e le organizzazioni di volontariato regionali Anpas, Croce Rossa e Misericordie; Sartiglia - Vertice al Ministero della Salute sull'applicazione del Decreto Abodi; Commercialisti, al via confronto su prevenzione dei rischi nel settore moda; Al via la stagione 2026 de La Soffitta, tra musica, teatro, danza, arti visive, cinema e nuovi media. Ex Mercati Generali, al via confronto fra Campidoglio e cittadini: Il comune non può ignorarciPartono il 30 gennaio i tavoli tematici di confronto fra Roma Capitale e comitati e associazioni di residenti sull'area degli Ex Mercati Generali di via ... fanpage.it Schede ospedaliere sotto la lente, al via il confronto consigliareLanzarin: Posti letto sono diminuiti in tutto di sole nove unità, rispettando il parametro nazionale del 3 per mille per acuti, dello 0,5 per mille riabilitativi e dello 0,2 per mille per la mobilità ... quotidianosanita.it Piano Generale del Traffico Urbano, Zelo Buon Persico apre il confronto sulla nuova mobilità cittadina Incontro pubblico al centro Filo d’Argento: sicurezza, sostenibilità e qualità dello spazio al centro del piano #ZeloBuonPersico #MobilitàSostenibile #PGT - facebook.com facebook Il futuro del trasporto pubblico e della mobilità professionale. Un confronto tra istituzioni, operatori pubblici e governance industriale su mobilità, lavoro, sostenibilità e sviluppo dei territori #trasporti #mobilità #infrastrutture x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.