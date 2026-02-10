Montelupo Fiorentino si avvia a sbloccare i fondi per il restauro della Villa dell’Ambrogiana. Dopo settimane di attese, gli enti coinvolti hanno incontrato di recente per mettere a punto l’accordo definitivo. Ora si aspetta solo la firma, che darà il via ai lavori di recupero di uno dei siti storici più importanti della zona.

Montelupo Fiorentino (Firenze), 10 febbraio 2026 – “Nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra tutti i soggetti coinvolti, per la revisione della bozza di accordo. Stiamo lavorando per continuare a definirla. Firma entro fine febbraio? Lo spero». E’così che il sindaco Simone Londi ha fatto il punto sullo stato d’avanzamento della maxi - operazione che dovrà portare al recupero della Villa dell’Ambrogiana, nell’ambito della valorizzazione degli Uffizi Diffusi. Un progetto avviato ormai da tre anni con la visita dell’allora ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, con i timori relativi alla possibilità che il piano potesse arenarsi a seguito delle dimissioni presentate a fine 2024 dallo stesso Sangiuliano, timori scomparsi lo scorso giugno con la visita istituzionale dell’attuale ministro Alessandro Giuli, che ha ribadito l’impegno del governo Meloni nel valorizzare il sito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Villa dell’Ambrogiana, accordo in vista per far partire il cantiere del restauro

Approfondimenti su Villa Ambrogiana

Villa Burba ospiterà opere d’arte che verranno sottoposte a restauro grazie a una collaborazione tra il Comune e la Scuola di Restauro di Botticino.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Villa Ambrogiana

Argomenti discussi: Villa dell’Ambrogiana, accordo in vista per far partire il cantiere del restauro.

Villa dell’Ambrogiana, accordo in vista per far partire il cantiere del restauroIl sindaco di Montelupo Fiorentino, Londi, ha detto: La firma entro febbraio? Lo spero. L’iter sta proseguendo – ha confermato il presidente di commissione, Pavese – come promesso dal ministro Giul ... lanazione.it

Villa Medicea verso la riqualificazione. Bozza d’accordo arrivata al ComuneLo scorso lunedì, poche ore prima della commissione sulla Villa presieduta da Federico Pavese, è stata notificata dal Ministero della Cultura al Comune di Montelupo Fiorentino la bozza dell’ Accordo ... lanazione.it

Milano da Scrocco. Thomas Beckman · Bridgerton (Music From The Netflix Original Series). Olimpiadi Milano-Cortina 2026: a Villa Clerici ha aperto Casa Cina Dal 4 al 22 febbraio 2026, in occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina, Villa Cleric facebook