Com' è la qualità dell' aria a Foggia e cosa serve entro il 2030

Foggia si avvicina agli obiettivi sulla qualità dell’aria fissati per il 2030. Secondo il rapporto ‘Mal’Aria di Città 2026’ di Legambiente, la città si distingue come una delle realtà più vicine a raggiungere i parametri richiesti, più di altre zone della Puglia e dello Stivale. La situazione, quindi, è meno critica di quanto si pensi, anche se resta molto da fare per migliorare ancora.

Nel nuovo rapporto ‘Mal’Aria di Città 2026’ la fotografia della Capitanata e della Puglia scattata da Legambiente è più incoraggiante che in altre parti dello Stivale: il capoluogo dauno ne esce fuori come una delle realtà urbane più vicine a centrare gli obiettivi sulla qualità dell'aria fissati.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

