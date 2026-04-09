Montecarlo oggi Berrettini-Fonseca agli ottavi – Il match in diretta

A Montecarlo, Matteo Berrettini si prepara a sfidare Joao Fonseca negli ottavi di finale del Masters 1000. L'incontro si svolge oggi, giovedì 9 aprile, e rappresenta un passaggio importante del torneo per il tennista italiano. La partita sarà trasmessa in diretta e si svolge sulla terra battuta del Principato.

(Adnkronos) – Matteo Berrettini torna in campo a Montecarlo. Oggi, giovedì 9 aprile, l'azzurro affronta Joao Fonseca negli ottavi di finale del Masters 1000 del Principato. Il tennista romano arriva dal grandioso successo contro Medvedev, regolato con un doppio 6-0 (e fin qui non ha mai perso nemmeno un game nel torneo, visto che ha. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Montecarlo, oggi Berrettini-Fonseca agli ottavi: orario, precedenti e dove vederla

Leggi anche: Montecarlo, oggi Berrettini-Bautista Agut – Il match in diretta

Temi più discussi: Matteo Berrettini - Joao Fonseca al Montecarlo Masters 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Berrettini-Fonseca vale un posto nei quarti: quando e dove vederla; Montecarlo, oggi Berrettini-Fonseca agli ottavi: orario, precedenti e dove vederla; Sinner sfida Machac e aspetta Alcaraz, Berrettini si prepara alla lotta con Fonseca: il programma di oggi a Montecarlo.

Montecarlo, oggi Berrettini-Fonseca agli ottavi - Il match in direttaDove vedere il match? Berrettini-Fonseca al Masters 1000 di Montecarlo, così come tutte le partite del torneo, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. I match si ... adnkronos.com

LIVE Berrettini-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro sogna una partita colpo su colpoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell'incontro tra Matteo Berrettini e Joao Fonseca, valido per gli ... oasport.it

Gli azzurri in campo oggi a Monte-Carlo giovedì 9 Ore 11:00 Berrettini vs Fonseca Ore 12:39 Sinner vs Machac Ore 14:00 Berrettini-Vavassori vs Heliovvara-Patten Forza ragazzi canali SkySport, streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV - facebook.com facebook

#Tennis Al torneo Masters 1000 di Montecarlo, delusione per #Musetti che cede in una partita durissima col monegasco Vacherot e perde 640 punti nella classifica ATP. Fuori anche #Cobolli. Oggi in campo Berrettini-Fonseca e Machc-Sinner. x.com