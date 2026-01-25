Australian Open Alcaraz vola ai quarti | battuto Paul in tre set Avanza anche Zverev

Carlos Alcaraz si qualifica per i quarti di finale dell'Australian Open, vincendo in tre set contro Tommy Paul. L'iberico, numero uno del mondo, prosegue così la sua striscia di avanzamenti consecutivi a Melbourne. Anche Alexander Zverev è riuscito a passare il turno, consolidando la sua presenza nel torneo. La competizione prosegue con gli incontri decisivi per l’accesso alle fasi finali.

Lo spagnolo numero uno del mondo supera Tommy Paul e centra i quarti per il terzo anno consecutivo a Melbourne. De Minaur, Djokovic e Zverev completano il quadro dei migliori otto. Carlos Alcaraz continua la sua corsa all’Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il numero uno del ranking mondiale ha staccato il pass per i quarti di finale superando Tommy Paul con il punteggio di 7-6(6) 6-4 7-5, al termine di una sfida durata 2 ore e 38 minuti. Per lo spagnolo si tratta del miglior risultato in carriera eguagliato a Melbourne. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Australian Open, Alcaraz domina Paul in tre set. Ai quarti anche Zverez-Tien-De Minaur, Djokovic avanza... senza giocareAlcaraz si conferma tra i migliori al mondo, vincendo facilmente contro Paul e raggiungendo i quarti di finale dell’Australian Open.

Australian Open, Alcaraz non lascia scampo a Paul e vola ai quarti in tre setCarlos Alcaraz, numero uno del mondo, si è assicurato la qualificazione ai quarti di finale dell'Australian Open, confermando la sua posizione di vertice nel tennis internazionale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Per la prima volta 3 Azzurri agli ottavi: Sinner contro Darderi e anche Musetti c'è; Alcaraz batte Hanfmann oggi, Australian Open. La partita e prossimo avversario; Australian Open: Moutet ko, Alcaraz vola agli ottavi; Alcaraz non lascia scampo a Paul, sconfitto in tre set, e vola ai quarti!.

Australian Open: ottimo Paul ma Alcaraz sempre in controllo, Carlos vola ai quartiTennis - Tommy Paul fa il massimo, ma Carlos Alcaraz lo batte per la quinta volta consecutiva. Ultimo KO a Wimbledon con Sinner ... ubitennis.com

Australian Open, Alcaraz trafigge Paul in tre set e vola ai quartiCarlos Alcaraz ai quarti degli Australian Open 2026. Il tennista spagnolo ha battuto l'americano Tommy Paul, numero 20 del mondo, negli ottavi di finale dello Slam di Melbourne, eguagliando così il ri ... msn.com

I tornei dello Slam non concedono mai scorciatoie e per arrivare in fondo bisogna passare anche da giornate dure, sfiorare il bordo del burrone ed evitare di caderci. L'Australian Open, col caldo feroce che ha avvolto Melbourne, si è trasformato in una sorta di - facebook.com facebook

Carichi per il Day 8 dell'Australian Open In campo, tra gli altri, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka! x.com