Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano ha iniziato un ciclo di incontri nelle scuole tecniche, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alle professioni tecniche. Questi interventi mirano a fornire informazioni e supporto ai giovani interessati a diventare professionisti nel settore. La decisione segue un aumento di iscrizioni e richieste di figure specializzate nel campo tecnico, che ha portato a un coinvolgimento diretto con le scuole superiori.

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano ha avviato un ciclo di interventi formativi nelle aule degli istituti tecnici per orientare i giovani verso la professione tecnica, rispondendo a una crescente richiesta di esperti del settore. L’iniziativa prevede che i professionisti del territorio entrino direttamente nelle classi degli indirizzi Costruzioni, Ambiente e Territorio (Cat) di Milano e provincia. L’obiettivo è mostrare l’evoluzione del mestiere attraverso l’analisi di casi reali e il racconto dell’esperienza quotidiana sul campo. Questa strategia di prossimità nasce da un dato concreto: nell’area metropolitana l’interesse per i percorsi tecnici raggiunge il 36,97% delle iscrizioni, superando il 25,08% registrato specificamente nel comune di Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boom di diplomi tecnici: i geometri scendono in campo per i giovani

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