Al via il ciclo di incontri di prevenzione alle dipendenze presso la scuola Dante Alighieri di Modugno

Oggi, presso la scuola “Dante Alighieri” di Modugno, si è tenuto il primo incontro di prevenzione alle dipendenze. La causa è il crescente interesse della scuola nel tutelare i giovani dai rischi legati a sostanze stupefacenti e comportamenti a rischio. L’iniziativa mira a sensibilizzare gli studenti sui pericoli e a promuovere scelte più consapevoli. L’evento ha coinvolto insegnanti, genitori e esperti del settore, che hanno illustrato metodi e strumenti utili per riconoscere e affrontare i segnali di dipendenza. La serie di incontri continuerà nelle prossime settimane.

Si è svolto questa mattina il primo di una serie di incontri dedicati alla prevenzione delle dipendenze presso la scuola secondaria di primo grado "Dante Alighieri" di Modugno. L'iniziativa, rivolta alle classi terze medie, è stata condotta dai volontari dell'O.d.V. Dico NO alla droga Puglia, attivi da oltre vent'anni nel territorio regionale con progetti di informazione e sensibilizzazione sui rischi legati all'uso di sostanze stupefacenti. L'incontro si è aperto con un'attività partecipativa che ha coinvolto direttamente gli studenti: ciascun ragazzo è stato invitato a scrivere su un post-it i propri sogni e le proprie aspirazioni per il futuro.