Le forze dell’ordine stanno proseguendo con operazioni intense per fermare il traffico di droga nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Da mesi, agenti e militari lavorano quotidianamente per controllare ingressi e aree interne, cercando di impedire che sostanze illecite entrino nelle strutture penitenziarie. L’attività di contrasto si mantiene costante, senza interruzioni, con l’obiettivo di garantire la sicurezza nel carcere.

Tempo di lettura: 3 minuti Continua senza sosta l’instancabile attività di contrasto all’introduzione di sostanze illecite all’interno degli istituti penitenziari. Nella giornata di ieri, un’operazione di alta professionalità condotta dal personale della Polizia Penitenziaria di Santa Maria Capua Vetere, coordinata dal Comandante di Reparto, ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga e all’arresto di una donna. ?I Fatti ?Durante le operazioni di sorveglianza nel Reparto Colloqui, l’attenzione degli agenti si è focalizzata su un detenuto il quale, durante un colloquio, è stato sorpreso a ricevere furtivamente un oggetto dalla compagna, occultandolo negli slip. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Carcere di Santa Maria Capua Vetere: continua l’attività di contrasto al traffico di droga

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