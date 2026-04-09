Durante la fase di selezione per i Mondiali 2026, un rappresentante ha dichiarato che gli arbitri scelti sono considerati i migliori a livello mondiale. Questi arbitri sono stati individuati e monitorati negli ultimi tre anni all’interno di un gruppo più ampio di direttori di gara. La selezione si basa su criteri di competenza e performance, con l’obiettivo di garantire l’efficienza e la correttezza delle partite.

AGI - «Gli arbitri selezionati sono i migliori al mondo. Facevano parte di un più ampio gruppo di direttori di gara identificati e monitorati negli ultimi tre anni. Hanno partecipato a seminari e arbitrato tornei FIFA. Le loro prestazioni nelle partite nazionali e internazionali sono state regolarmente valutate». Lo ha detto Pierluigi Collina, capo dei direttori di gara della FIFA e presidente del comitato arbitrale della Federcalcio internazionale, nel diramare la lista degli arbitri (52), degli assistenti (88) e degli addetti al VAR (30) per i prossimi Campionati mondiali di calcio negli Stati Uniti, Canada e Messico. I quattro arbitri italiani selezionati. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mondiali 2026, Collina: "Gli arbitri selezionati sono i migliori al mondo"

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La FIFA ha scelto gli arbitri per i Mondiali Diramata la lista dei 15 europei: per l'Italia c'è Maurizio Mariani della Sezione di Aprilia Michael Oliver Anthony Taylor Francois Letexier Clement Turpin Felix Zwayer Maurizio Mariani Danny - facebook.com facebook

Ufficializzati gli arbitri dei Mondiali 2026: Italia rappresentata da #Mariani, #DiBello sarà addetto al VAR, presenti anche i guardalinee Bindoni e Tegoni x.com