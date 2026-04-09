Molo Clementino caos maggioranza ad Ancona | corsa a blindare Silvetti ma FdI non dà l?appoggio

Nella giornata di ieri, ad Ancona, si è verificato un episodio di rottura all’interno della maggioranza comunale. Mentre alcuni esponenti hanno deciso di sostenere con fermezza il sindaco, altri, in particolare un partito di centrodestra, hanno scelto di non confermare il loro appoggio. La situazione ha generato un certo caos tra le forze politiche coinvolte, rendendo più complesso il quadro amministrativo locale.

ANCONA - Tanto tuonò che piovve. La maggioranza si è spaccata. Ieri, nero su bianco, è arrivato l’appoggio granitico al sindaco Silvetti - sul “no” al banchinamento delle grandi navi da crociera al molo Clementino - da tutti i gruppi consiliari di centrodestra.tranne Fratelli d’Italia. Un segnale eclatante, che conferma tutti gli scricchiolii dei giorni scorsi. Le motivazioni «L’infrastruttura non supera nella sua progettualità né le criticità né le interferenze sostanziali presenti nella sua versione originaria risultando impattante e non rispettosa del patrimonio storico del porto antico». Posizione netta, come quella del sindaco, firmata (nomi e cognomi) dai consiglieri di Forza Italia, Lega, Ancona Protagonista, Ripartiamo dai Giovani, Azione, Civitas Civici, Rinasci Ancona civici e solidali. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Molo Clementino, caos maggioranza ad Ancona: corsa a blindare Silvetti ma FdI non dà l?appoggio Banchinamento del Molo Clementino, le liste di maggioranza (meno FdI) ribadiscono il sostegno a Daniele SilvettiANCONA – Attraverso un documento firmato, assessori e consiglieri di maggioranza della sindacatura Silvetti hanno rinnovato la propria fiducia e il... Molo Clementino, per Altra Idea di Città «Daniele Silvetti non deve arretrare, ma la sua maggioranza è in crisi. Ne prenda atto»ANCONA – Altra Idea di Città ribadisce il proprio no al banchinamento del Molo Clementino. Temi più discussi: Nessuna spaccatura, ma l'eurodeputato Ciccioli imbarazza sul Molo Clementino (e il centrodestra blinda il sindaco); Centrodestra diviso su grandi navi, sindaco blindato ma FdI vuole il molo; Molo Clementino quando Fdi votò sì insieme al centrosinistra. Molo Clementino, caos maggioranza ad Ancona: corsa a blindare Silvetti ma FdI non dà l’appoggioANCONA - Tanto tuonò che piovve. La maggioranza si è spaccata. Ieri, nero su bianco, è arrivato l’appoggio granitico al sindaco Silvetti - sul no ... corriereadriatico.it Banchinamento del Molo Clementino, le liste di maggioranza (meno FdI) ribadiscono il sostegno a Daniele SilvettiI pareri agli opposti del sindaco e di Carlo Ciccioli sull'opportunità di costruire uno scalo per le grandi navi da crociera poco distante dalla Fincantieri, porta tutti i gruppi di maggioranza, meno ... anconatoday.it Banchinamento del Molo Clementino, le liste di maggioranza (meno FdI) ribadiscono il sostegno a Daniele Silvetti x.com Il Pd scarica sul Ministero il caso Molo Clementino: «Il parere finale è la bussola» - facebook.com facebook