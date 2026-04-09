mobilitazione nazionale precari inaf a padova – azione coordinata ad aprile

Nel mese di aprile, il personale precario dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) organizzerà una mobilitazione a livello nazionale. L’azione sarà coordinata e coinvolgerà diverse sedi dell’ente, con l’obiettivo di richiedere condizioni di lavoro più stabili e contratti più sicuri. La manifestazione si svolgerà in più città italiane e coinvolgerà lavoratori con contratti a termine e collaborazioni intermittenti.

Gentile redazione, vi segnaliamo una mobilitazione nazionale del personale precario dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), che si terrà nel mese di aprile. In data 14 aprile 2026, uno striscione con un messaggio comune contro il precariato nella ricerca pubblica sarà esposto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Cafiso: prevensione salute mentale ai giovani richiede azione coordinata**Lead dell’articolo:** A Enna, nel cuore della Sicilia, si sta sviluppando una nuova strategia per fronteggiare la salute mentale dei giovani. Operazione antiimmigrazione a Minneapolis: agenti dell’Ice fermano diversi individui in un’azione coordinataA Minneapolis, in un'operazione coordinata che ha coinvolto agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice), diverse persone sono state fermate...