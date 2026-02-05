Cafiso | prevensione salute mentale ai giovani richiede azione coordinata

A Enna, nel cuore della Sicilia, si lavora a una strategia concreta per affrontare i problemi di salute mentale tra i giovani. Le istituzioni e le associazioni locali si stanno muovendo per mettere in campo iniziative che possano aiutare chi vive momenti difficili. La priorità è intervenire subito, con azioni coordinate e pratiche, per offrire supporto reale ai ragazzi in difficoltà.

**Lead dell'articolo:** A Enna, nel cuore della Sicilia, si sta sviluppando una nuova strategia per fronteggiare la salute mentale dei giovani. Nel corso di una conferenza tenuta presso l'ambulatorio sanitario del comune, il Cafiso (Centro di Assistenza Familiare Integrato) ha presentato un "bene piano d'azione" dedicato alla prevenzione psicologica nei confronti dei ragazzi. L'iniziativa, che riguarda le aree urbane e rurali della città, è stata lanciata in vista dell'adozione di misure concrete per affrontare l'aumento delle problematiche legate al benessere psichico tra i giovani tra i 12 e i 25 anni.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.