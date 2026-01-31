Operazione antiimmigrazione a Minneapolis | agenti dell’Ice fermano diversi individui in un’azione coordinata

A Minneapolis, gli agenti dell’Ice hanno messo in atto un’operazione di controllo. Durante l’azione, in un sobborgo della città, sono state fermate diverse persone. L’intervento ha coinvolto un numero importante di agenti, che hanno eseguito controlli mirati e sequestri. La comunità locale si domanda ora quali saranno le conseguenze di questa operazione.

A Minneapolis, in un'operazione coordinata che ha coinvolto agenti dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice), diverse persone sono state fermate in un sobborgo della città durante un'azione di controllo migratorio. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata del 30 gennaio 2026, quando le forze dell'ordine hanno bloccato alcuni individui in strada, costringendoli a salire su veicoli della polizia. L'azione, condotta in un'area residenziale, ha immediatamente scatenato reazioni da parte dei residenti. Gruppi di persone hanno iniziato a urlare e fischiare, rivolgendo messaggi di protesta agli agenti, con frasi come "Andatevene da qui" ripetute in coro.

