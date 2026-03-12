Anche a Pescara la giornata di mobilitazione nazionale dei rider

A Pescara sabato 14 marzo si svolge una mobilitazione nazionale dei rider di Glovo e Deliveroo, promossa dalla Cgil. La giornata coinvolge i lavoratori di queste piattaforme che chiedono attenzione alle loro condizioni di lavoro. La manifestazione si svolge in diverse città italiane, con l’obiettivo di portare all’attenzione pubblica le questioni legate a questa categoria di lavoratori.

Sabato 14 marzo giornata di mobilitazione nazionale dei rider di Glovo e Deliveroo promossa dalla Cgil. Come riporta l'agenzia Dire, presidi, manifestazioni e iniziative si terranno in tutta Italia, Pescara compresa, per superare la precarietà e garantire salario dignitoso, stabilità e diritti ai ciclofattorini. La mobilitazione punta a rilanciare le principali rivendicazioni della Confederazione: aumento immediato delle paghe attraverso l'applicazione del Contratto nazionale Merci e Logistica e riconoscimento dei diritti fondamentali, tra cui ferie, permessi, malattia e infortuni retribuiti. Tra le richieste anche tredicesima, quattordicesima e Tfr, oltre a maggiori garanzie su salute e sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

L'inchiesta su Glovo e Deliveroo, mobilitazione anche a Palermo: "Basta con lo sfruttamento dei rider"La Cgil organizza da Epyc un'assemblea accedendo una luce sulle opportunità di cambiamento delle condizioni di lavoro nel settore del delivery.

"Senza consenso è stupro": anche a Pescara la mobilitazione contro il disegno di legge del ministro Bongiorno

