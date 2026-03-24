Simest Filiere d’Impatto | siglati nove accordi con imprese champions

A poco più di un anno dall'inizio, il progetto Filiere d’Impatto, promosso da Simest in linea con le direttive del ministero degli Esteri, ha portato alla firma di nove accordi con imprese leader nei settori chiave. Il programma mira a rafforzare la crescita e la competitività delle aziende italiane nelle filiere dei campioni nazionali.

A poco più di un anno dall’avvio, Filiere d’Impatto, il progetto promosso da Simest sulla base degli indirizzi strategici del ministero degli Esteri per sostenere la crescita e la competitività delle imprese delle filiere dei champions nazionali, chiude il suo primo bilancio. Ad oggi sono nove gli accordi firmati con primari partner industriali a capo di filiere attive nei settori manifatturiero, navalmeccanico, agrifood, costruzioni, ingegneria, energia e servizi industriali, fra cui Fincantieri, Bonifiche ferraresi, Saipem, Maire, Renco, Fibercop, Enele MscCrociere. Tra le imprese coinvolte, oltre 150 hanno già presentato domanda di finanziamento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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