Mobilità passiva il piano della Puglia | accordi con cinque regioni e assistenza potenziata

La regione Puglia ha annunciato l'intenzione di stipulare accordi con cinque regioni italiane, tra cui Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Veneto e Campania, per la gestione della mobilità passiva. Questa iniziativa segue l'introduzione di nuove modalità di assistenza sanitaria e mira a migliorare i trasferimenti di pazienti tra le diverse aree. Nei prossimi mesi, si attende la formalizzazione degli accordi e l'avvio delle nuove procedure.

Dopo le Sanitaservice ora tocca alla mobilità passiva. La Puglia è pronta a firmare accordi con Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Veneto e Campania, sulla falsa riga di quanto già fatto con la Basilicata, per bloccare i viaggi della speranza. La mobilità sanitaria extraregionale, anche nel 2025, è costata tra i 240 e i 250 milioni, una cifra ormai consolidata e che contribuisce al disavanzo nei bilanci delle Asl. Per questo motivo, ieri la Giunta Decaro ha approvato una delibera per arginare l’emorragia di pugliesi in cerca di salute altrove, le soluzioni sono due: accordi bilaterali con altre regioni e l'approvazione da parte delle Asl, entro il 31 maggio, di piani di rafforzamento delle cure relative ai cosiddetti "Drg di fuga", cioè quelle prestazioni specialistiche che maggiormente contribuiscono alla mobilità passiva. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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