Mobilità ATA 2026 27 domande entro il 13 aprile | la guida del MIM 

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’Ordinanza n. 43 il 12 marzo 2026, che stabilisce le modalità e i termini per la domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 20262027. Le domande devono essere presentate entro il 13 aprile 2026. La procedura riguarda tutto il personale ATA interessato alla mobilità, secondo le indicazioni fornite dal ministero.

Con l’Ordinanza n. 43 del 12 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito tempi e modalità per la mobilità del personale ATA relativa all’anno scolastico 20262027. L'articolo Mobilità ATA 202627, domande entro il 13 aprile: la guida del MIM . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Mobilità personale educativo 2026, domande entro il 7 aprile: guida MIM, preferenze e moduli

Leggi anche: Mobilità ATA 2026/27, domande aperte fino al 13 aprile. Cosa sapere, date e moduli

Graduatorie GPS 2026, presentata la piattaforma: così si inoltrerà la domanda

Temi più discussi: Mobilità scuola 2026/2027: scadenze, termini per le operazioni e pubblicazione movimenti; Mobilità ATA 2026/27: le regole per i trasferimenti degli assistenti tecnici; Mobilità personale docente per il 2026/27: domande dei prof dal 16 marzo al 2 aprile 2026; HO INVIATO LA DOMANDA DI MOBILITA’ PER L’A.S. 2026/2027, COSA FARE ORA?.

Mobilità ATA 2026/27, domande aperte fino al 13 aprile. Cosa sapere, date e moduliCon l’ordinanza n. 43 del 12 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito tempi e modalità per la mobilità del personale ATA relativa all’anno scolastico 2026/2027. orizzontescuola.it

Mobilità ATA 2026: precedenze, le 15 preferenze, gli errori da non fare compilando la domanda. RISPOSTE AI QUESITIDomande mobilità personale ATA entro il 13 aprile 2026. Può presentare domanda il personale di ruolo. Per rispondere ai dubbi dei lettori il 27 marzo è andata in onda una puntata dedicata su Orizzonte ... orizzontescuola.it

Roma approva il contratto con Roma Servizi per la Mobilità fino a fine 2026: 35,2 milioni per TPL, sosta, sharing e pianificazione. #RSM x.com

La mobilità ad Agrigento era una strategia condivisa. Una strategia costruita dentro Agenda Urbana, con un’idea chiara di città: più moderna, più vivibile, meno dipendente dall’auto. Dentro quella strategia nasceva la *Rete ciclabile Strategica*. Un progetto pr facebook