Mobilità docenti 2026 nella domanda c’è il pulsante Calcola Punteggio per sapere con quanti punti si partecipa alle operazioni

È aperta la possibilità di presentare domanda di mobilità del personale docente ed educativo fino al 2 aprile tramite la piattaforma Istanze online. Nella sezione dedicata alla mobilità 2026, i candidati trovano il pulsante

Mobilità del personale docente ed educativo: è possibile presentare domanda fino al 2 aprile tramite Istanze online. La compilazione della domanda permette di visualizzare anche il punteggio ottenuto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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