Madre e figlia morte a Campobasso interrogati parenti sopravvissuti | si indaga anche sui cesti regalati a Natale

A Campobasso, una madre e sua figlia di 15 anni sono morte dopo aver consumato un pasto natalizio, secondo quanto riferito dagli investigatori. Sono in corso interrogatori con amici e parenti vicini alla famiglia, mentre si stanno verificando anche dettagli sui cesti di Natale regalati in quel periodo. Le autorità stanno cercando di ricostruire le circostanze dell’accaduto, senza ancora formulare ipotesi definitive.

Gli investigatori, come confermato da fonti di Fanpage.it, stanno interrogando amici e parenti vicini ad Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, di soli 15 anni, morte avvelenate dopo aver consumato uno dei pasti del periodo natalizio. Anche Gianni Di Vita e sua figlia Alice, ovvero gli altri membri della famiglia sopravvissuti al presunto avvelenamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sul caso della 15enne Sara Di Vita e la madre Antonella Di Ielsi gli inquirenti accelerano il calendario degli interrogatori. Dopo una ventina tra conoscenti e amici, è il turno dei due famigliari sopravvissuti ai pasti dell'ultimo Natale. Cosa cercano di chiarire gli i - facebook.com facebook

Una madre entra in una mensa per i poveri del New Hampshire con due bambini per mano. I piccoli si guardano intorno, lei stringe la borsa come se potesse proteggerla dall’imbarazzo. Ha un lavoro stabile, paga l’affitto e le bollette, ma da mesi la lista della s x.com