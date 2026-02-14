L’Italia affronta la Finlandia nel match di hockey su ghiaccio ai Giochi di Milano Cortina 2026, dopo aver vinto due partite consecutive e puntando a mantenere alta la concentrazione. La squadra azzurra cerca di ripetere il risultato positivo contro una delle nazionali più forti, che ha già dimostrato un gioco solido nelle prime uscite. La partita si gioca oggi alle Olimpiadi in una cornice di grande emozione, con i tifosi italiani che sperano in un'altra prestazione convincente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorni amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match di hockey maschile fra Italia e Finlandia, partita valida per il terzo turno del girone di questi Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. La sfida, che si giocherà alla Arena Santagiulia, sarà l’ennesima partita difficile per la squadra azzurra. L’Italia ha affrontato le prime due partite del torneo giocando alla pari contro due squadroni come quello svedese e slovacco. Anche nel secondo match del pool b gli azzurri hanno messo sul ghiaccio un’altra prestazione maiuscola, che però non è bastata per la vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Finlandia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri sognano un’altra sfida alla pari

L’Italia affronta la Slovacchia nella partita di hockey ghiaccio alle Olimpiadi, con gli azzurri che cercano di rimanere competitivi dopo aver subito diverse sconfitte nelle ultime sfide.

Live Italia-Slovacchia, hockey ghiaccio alle Olimpiadi, i giocatori azzurri sono scesi sul ghiaccio per affrontare il primo periodo, che si è concluso in parità dopo una lotta intensa e senza pause.

