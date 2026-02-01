Brusciano paura per una bimba di un anno che ingerisce hashish | ricoverata d’urgenza

Un’ambulanza ha portato d’urgenza una bimba di un anno al pronto soccorso di Nola. La piccola è arrivata in condizioni molto serie, con vomito, perdita di conoscenza e forte spossatezza. I medici stanno cercando di capire cosa abbia provocato questa crisi improvvisa.

Ricovero d'urgenza al pronto soccorso di Nola. Brusciano (Napoli). È arrivata in ospedale in condizioni molto serie, con vomito, perdita di conoscenza e forte spossatezza. A portarla d'urgenza al pronto soccorso del Santa Maria della Pietà di Nola è stata la madre, una giovane donna poco più che ventenne. La bambina, di appena un anno, aveva ingerito una piccola quantità di hashish, circostanza che ha spinto i sanitari, una volta individuata l'origine del malore, ad allertare immediatamente i carabinieri per accertare responsabilità e dinamica dei fatti. La droga trovata sul tavolo di casa.

