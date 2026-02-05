Aeroitalia vola anche a Pisa | in estate arrivano i collegamenti con Cagliari e Comiso

Aeroitalia amplia la sua rete e vola anche da Pisa. Per l’estate 2026, il vettore introduce tre nuovi collegamenti: un volo diretto da Firenze a Cagliari, e da Pisa si potrà andare sia a Cagliari che a Comiso. Le rotte puntano a offrire più scelta ai viaggiatori toscani, che già potranno partire dall’aeroporto Galilei per due destinazioni del Sud.

Per l'estate 2026 il vettore Aeroitalia lancia in Toscana, con protagonista Pisa, tre nuovi collegamenti: dall'aeroporto di Firenze sarà attivo il nuovo volo per l'Aeroporto di Cagliari-Elmas, mentre dal Galilei della città della Torre i passeggeri potranno raggiungere sia Cagliari che Comiso.Di.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

