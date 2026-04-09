Miss Italia porta in tribunale Ditonellapiaga In bilico il titolo del disco in uscita domani

Domani sarebbe dovuto uscire il nuovo album di Ditonellapiaga, intitolato Miss Italia, ma la pubblicazione è ora incerta a causa di una causa legale intentata contro l’artista. La disputa riguarda un procedimento giudiziario avviato in tribunale, che mette in discussione il rilascio del disco e il suo possibile titolo. La vicenda legale ha attirato l’attenzione sulla futura uscita del progetto musicale, che al momento resta sospesa.