Miss Italia porta in tribunale Ditonellapiaga In bilico il titolo del disco in uscita domani
Domani sarebbe dovuto uscire il nuovo album di Ditonellapiaga, intitolato Miss Italia, ma la pubblicazione è ora incerta a causa di una causa legale intentata contro l’artista. La disputa riguarda un procedimento giudiziario avviato in tribunale, che mette in discussione il rilascio del disco e il suo possibile titolo. La vicenda legale ha attirato l’attenzione sulla futura uscita del progetto musicale, che al momento resta sospesa.
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