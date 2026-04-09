Oggi a Milano si è tenuta l’uscita del nuovo album di Ditonellapiaga, intitolato “Miss Italia”. La cantante, nota per aver ottenuto il terzo posto al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Che fastidio!”, ha parlato dell’eventualità di mantenere il titolo dell’album, senza entrare in dettagli legali. L’artista ha anche commentato l’ottima ricezione del singolo nelle radio, sottolineando il suo percorso artistico recente.

Dopo il terzo posto al Festival di Sanremo 2026 con “ Che fastidio!” e l’ottima accoglienza delle radio, Ditonellapiaga ha presentato oggi, 9 aprile, a Milano il nuovo album “ Miss Italia “. Un titolo che aveva già creato polemiche, durante lo svolgimento del Festival, soprattuto per la canzone che dà il disco all’album che sembrava, senza ancora che fosse uscita, una critica al concorso di bellezza. Per questo Patrizia Mirigliani, figlia ed erede del patron Enzo, aveva deciso di agire per le vie legali. “Il brano è un brano che poi dà il titolo effettivamente al disco, – ha spiegato la cantante – perché parla del mio rapporto con i canoni e con l’idea di essere sempre sorridenti e smaglianti e il mio non sentirmi una vincente fondamentalmente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’è stata un’udienza al Tribunale di Roma. Non so se il mio disco si potrà continuare a chiamare ‘Miss Italia’. Ma parlo di me non del concorso”: così Ditonellapiaga

Sanremo 2026, Ditonellapiaga: "Miss Italia? Parlo del mio rapporto con la bellezza, non hanno sensibilità"Home > Video > Sanremo 2026, Ditonellapiaga: "Miss Italia? Parlo del mio rapporto con la bellezza, non hanno sensibilità" “Miss Italia contesta l’uso...

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