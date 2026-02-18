Divieti social ai minori quali Paesi li hanno e quali stanno per introdurli
Diversi Paesi stanno introducendo divieti sui social per i minori, perché vogliono proteggere i ragazzi dagli effetti negativi delle piattaforme online. In Italia, ad esempio, si discute di limiti all’uso dei social prima dei 13 anni, con l’obiettivo di ridurre i rischi di dipendenza e cyberbullismo. Intanto, in Francia sono già state adottate norme più restrittive, che vietano ai minori di usare alcune app di messaggistica senza il consenso dei genitori. Queste leggi si aggiungono a una serie di iniziative in vari paesi, che cercano di controllare meglio l’accesso ai social network per i più giovani.
L’Infanzia Disconnessa: Cresce nel Mondo la Restrizione ai Social Network per i Minori. Un’ondata di legislazioni restrittive sull’accesso ai social network per i minori sta rimodellando il panorama digitale globale. L’Australia ha aperto la strada a dicembre 2025 con un divieto per gli under 16, una decisione che ha innescato un dibattito internazionale e spinto altri paesi, dalla Nuova Zelanda all’Europa, a valutare o implementare misure simili per proteggere i giovani dai rischi online. La questione solleva interrogativi complessi su privacy, libertà di espressione e il ruolo dei governi nella regolamentazione del mondo digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Concorso scuola PNRR3, oggi stop prova scritta. Quali regioni hanno già concluso, quali hanno sessioni il 4 e 5 dicembre
Quali Paesi europei stanno mandando i loro soldati in Groenlandia e la posizione dell’ItaliaNel recente panorama internazionale, alcuni Paesi europei hanno inviato truppe in Groenlandia, regione strategica e di crescente interesse.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Niente social ai minori? Ma vietare e basta non funziona; Divieto dei social ai minori? Schettini: Può essere facilmente bypassato, meglio un buon dialogo con i genitori; Divieti social ai minori, quali Paesi li hanno e quali stanno per introdurli; Social, il divieto ai minori può accendere una luce sugli algoritmi.
Divieti social ai minori, quali Paesi li hanno e quali stanno per introdurliAGI - Negli ultimi mesi diversi Paesi hanno annunciato o stanno preparando misure per limitare l'accesso ai social ai minori. L'obiettivo dichiarato è ridurre rischi e pressioni associati all'uso prec ... msn.com
Divieto dei social ai minori? Schettini: Può essere facilmente bypassato, meglio un buon dialogo con i genitoriIl confronto sull’accesso dei minori ai social network si riaccende in Europa. Dopo l’approvazione di un progetto di legge in Francia che introduce un limite d’età per l’utilizzo delle piattaforme, an ... orizzontescuola.it
Tra social, video e influencer, i ragazzi tra i 12 e 17 anni passano molto tempo online tra rischi e divieti (almeno) 3 ore al giorno. Un’indagine Altroconsumo ha coinvolto un campione rappresentativo di adolescenti di 12-17 anni, per parlare delle loro abitudini i facebook
Uk, a breve restrizioni su social e chatbot per i minori x.com