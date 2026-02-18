Divieti social ai minori quali Paesi li hanno e quali stanno per introdurli

Diversi Paesi stanno introducendo divieti sui social per i minori, perché vogliono proteggere i ragazzi dagli effetti negativi delle piattaforme online. In Italia, ad esempio, si discute di limiti all’uso dei social prima dei 13 anni, con l’obiettivo di ridurre i rischi di dipendenza e cyberbullismo. Intanto, in Francia sono già state adottate norme più restrittive, che vietano ai minori di usare alcune app di messaggistica senza il consenso dei genitori. Queste leggi si aggiungono a una serie di iniziative in vari paesi, che cercano di controllare meglio l’accesso ai social network per i più giovani.

L’Infanzia Disconnessa: Cresce nel Mondo la Restrizione ai Social Network per i Minori. Un’ondata di legislazioni restrittive sull’accesso ai social network per i minori sta rimodellando il panorama digitale globale. L’Australia ha aperto la strada a dicembre 2025 con un divieto per gli under 16, una decisione che ha innescato un dibattito internazionale e spinto altri paesi, dalla Nuova Zelanda all’Europa, a valutare o implementare misure simili per proteggere i giovani dai rischi online. La questione solleva interrogativi complessi su privacy, libertà di espressione e il ruolo dei governi nella regolamentazione del mondo digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

