Piano di 6 Paesi per la riapertura di Hormuz | c' è anche l' Italia E l' Iran minaccia | Saranno considerati complici | Borse giù | Milano -2%
Sei Paesi, tra cui l’Italia, hanno annunciato un piano comune per la riapertura dello Stretto di Hormuz. L’iniziativa coinvolge Regno Unito, Francia, Germania, Olanda e Giappone, che si sono detti pronti a contribuire. L’Iran ha risposto minacciando di considerare tali paesi complici. Nel frattempo, le borse europee hanno registrato perdite, con Milano in calo del 2%.
Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello Stretto di Hormuz, chiuso in parte dall'Iran in risposta agli attacchi di Usa e Israele. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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