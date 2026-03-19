Piano di 6 Paesi per la riapertura di Hormuz | c' è anche l' Italia E l' Iran minaccia | Saranno considerati complici | Borse giù | Milano -2%

Sei Paesi, tra cui l’Italia, hanno annunciato un piano comune per la riapertura dello Stretto di Hormuz. L’iniziativa coinvolge Regno Unito, Francia, Germania, Olanda e Giappone, che si sono detti pronti a contribuire. L’Iran ha risposto minacciando di considerare tali paesi complici. Nel frattempo, le borse europee hanno registrato perdite, con Milano in calo del 2%.