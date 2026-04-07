Una recente inchiesta pubblicata da Europa Radicale intitolata “La peste putiniana” analizza la diffusione della propaganda russa in Italia, evidenziando come questa attività abbia raggiunto livelli significativi. Il dossier si concentra sulle modalità con cui le informazioni provenienti dalla Russia penetrano nel territorio italiano, spesso in contrasto con le normative europee e senza rispettare i canoni di correttezza. La questione ha attirato l’attenzione di diversi osservatori e stimolato discussioni pubbliche sul tema.

Il Cremlino mina il dibattito pubblico, la società e la politica grazie ai suoi sodali: in due anni 168 eventi realizzati in violazione delle norme europee contro la disinformazione. Bologna prima città interessata La notizia c’è tutta, e non riguarda solo il contenuto del dossier di Europa Radicale “La peste putiniana” che certifica la penetrazione incredibile della propaganda russa in Italia, in spregio ai regolamenti europei e alla decenza. Riguarda anche il luogo dove questo dossier verrà reso pubblico: la sede della Camera del lavoro della Cgil in corso di Porta Vittoria 43, a Milano. Si tratta della stessa sede dove il 13 marzo scorso si è tenuto l’incontro dal titolo “Democrazia in tempo di guerra” organizzato dal Coordinamento per la pace con gli interventi di Angelo D’Orsi, Elena Basile e Alessandro Di Battista. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Emilia russa, e la peste putiniana che non si ferma

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Il Palermo si ferma sulla Via Emilia, a Modena finisce 0-0: i rosa scivolano a -6 dal VeneziaIl Palermo torna dal Braglia di Modena con un solo punto in tasca: i rosanero pareggiano 0-0, al termine di una partita particolarmente equilibrata.

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Buongiorno e buona Pasquetta questo Emilia menù che avevo preparato ieri ,insalata russa, frittate con carciofi, e cipolline fresche risotto con carciofi e gamberetti .poi affettati misti .accompagnati con la pizza de formaggio - facebook.com facebook