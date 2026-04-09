A Arezzo, due uomini sono stati colpiti da misure cautelari dopo essere stati accusati di aver maltrattato la madre e la compagna. Le accuse includono minacce e maltrattamenti all’interno delle famiglie, con richieste di denaro ripetute nei confronti della madre. La vicenda si è conclusa con l’applicazione delle misure restrittive, che fermano temporaneamente le azioni contestate.

Due uomini sono stati raggiunti da misure cautelari per maltrattamenti in famiglia ed estorsione ad Arezzo. Le ordinanze sono state eseguite dalla Squadra Mobile della Questura, su richiesta della Procura, dopo gravi episodi di violenza domestica. In entrambi i casi le vittime sono donne conviventi, sottoposte per anni a vessazioni e minacce. Maltrattamenti in famiglia ad Arezzo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri la Squadra Mobile della Questura di Arezzo ha dato esecuzione a due ordinanze di misure cautelari. In particolare, un quarantenne aretino è stato allontanato d’urgenza dalla... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Minaccia e maltratta la madre ad Arezzo con ripetute richieste di denaro, l'epilogo della vicenda

Paura per un anziano ad Arezzo, picchiato e vessato dal nipote con ripetute richieste di denaro: l'interventoUn quarantenne italiano è stato arrestato e condotto in carcere per maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dello zio, dopo aver violato...

Truffa della finta beneficenza a Pisa, anziana raggirata con ripetute richieste di denaro salvata dal fratelloUn giovane tunisino di 19 anni è stato fermato per truffa aggravata ai danni di un’anziana a Pisa.

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Minaccia e maltratta la madre ad Arezzo con ripetute richieste di denaro, l'epilogo della vicendaDue uomini sottoposti a misure cautelari ad Arezzo per maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni di madre e compagna. virgilio.it

Arezzo, maltratta e minaccia la madre fino a darle un pugno. Quarantenne allontanato da casaLa Squadra Mobile della Questura di Arezzo ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento urgente dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento a ... corrierediarezzo.it

Torino, minaccia di gettarsi dal ponte di corso Dante: salvato dagli agenti di polizia x.com

La minaccia di Allah” è il racconto del mio impegno nella lotta alla radicalizzazione islamica. Una battaglia che ho portato avanti prima nella mia città, Monfalcone, da sindaco, e che oggi porto con me anche in Europa. In questi anni ho visto, approfondito e stu - facebook.com facebook