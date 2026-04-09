È tutto registrato La denuncia di un deputato alla Camera | Minacce fisiche

Nelle ultime ore, la Camera dei deputati è stata teatro di un acceso scontro politico, con un deputato che ha denunciato di aver ricevuto minacce fisiche e ha affermato che tutto ciò che si è detto e fatto in aula è stato registrato. La discussione si è concentrata sul rispetto delle norme democratiche e sulla libertà di espressione tra i parlamentari, alimentando un clima già teso.

Clima sempre più incandescente alla Camera dei deputati, dove nelle ultime ore si è consumato uno scontro politico che ha riacceso il dibattito sul rispetto delle regole democratiche e sulla libertà di espressione in aula. Al centro della polemica le sanzioni ai parlamentari di opposizione, accusati di aver “occupato” la sala stampa lo scorso 30 gennaio per bloccare una conferenza considerata controversa. >> Mamma e figlia avvelenate, la rivelazione dell’avvocato del marito e padre delle vittime L’episodio continua a dividere profondamente la politica italiana, con accuse incrociate tra maggioranza e opposizione. Da una parte chi parla di un... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In casa violenze fisiche e psicologiche sulla compagna: la donna denuncia tutto e lo fa allontanareDivieto di avvicinamento per un uomo violento, ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della compagna.

Remigrazione, scontro sulla conferenza alla Camera. Pd: “La Lega ci ripensi”. Molinari: “Iniziativa personale di un deputato”Roma, 29 gennaio 2026 – Non si è ancora tenuta la conferenza stampa sulla remigrazione (in programma domani nella sala stampa della Camera) ma già...

Argomenti più discussi: ROMAGNA: Manifatturiero, previsioni positive ma pesano tensioni internazionali; Avata 360 il contrattacco di DJI sui droni con camere a 360 gradi – Recensione completa; Distretto orafo col fiato corto. In 9 mesi sparite 53 aziende. La missione aretina al ministero: Cassa integrazione per un anno; Maltempo nella notte tra Bologna e Romagna: grandine e neve fino a bassa quota | VIDEO e FOTO.

Gasperini telefona alla redazione di un giornale, è furioso: Urla e insulti, tutto registratoIl Corriere Bergamo ha ricevuto in redazione la telefonata furiosa di Gian Piero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta, che si rifiuta di rispondere a domande del quotidiano negli incontri con la stampa ... fanpage.it

In corso l'informativa alla Camera della Presidente del Consiglio Giorgia #Meloni, che tocca temi di politica interna e esteri. Dopo la sconfitta al referendum costituzionale, Meloni parla di una "storica occasione persa perché la riforma della Giustizia resta una - facebook.com facebook

Mircea Lucescu, camera ardente nello stadio di Bucarest: domani i funerali. FOTO #SkySport x.com