Milano | sputi minacce di morte e atti osceni in chiesa Arrestato egiziano

A Milano, un uomo di origine egiziana è stato arrestato con l'accusa di aver compiuto una serie di atti persecutori nei confronti di un parroco. Secondo le indagini, avrebbe rivolto minacce di morte e compiuto atti osceni all’interno di una chiesa, oltre a rivolgere sputi e minacce gravi. Le autorità hanno notificato le accuse di intrusioni ripetute e comportamento persecutorio, che hanno portato all’arresto dell’uomo.

Atti osceni, minacce di morte e stalking. Così aveva trasformato la vita di una parrocchia nel quartiere Giambellino a Milano, in particolare quella di un prete, di una volontaria, in un incubo. Venerdì 3 aprile, la polizia di Stato ha messo fine alle vessazioni arrestando un egiziano di 21 anni, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il giovane è accusato di atti persecutori, minacce gravi e intrusioni continue ai danni di un parroco e di un’ausiliaria diocesana. L’operazione, coordinata dalla procura della Repubblica di Milano e condotta dai poliziotti del Commissariato Porta Genova, è scattata dopo le denunce presentate a marzo dalle vittime. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Milano: sputi, minacce di morte e atti osceni in chiesa. Arrestato egiziano Leggi anche: Minacce di morte, sputi e atti osceni in chiesa: 21enne diventa l'incubo di un prete e di una sua collaboratrice Leggi anche: Sputi, insulti, minacce di morte contro il parroco e una volontaria: arrestato 21enne egiziano Temi più discussi: Prof accoltellata, l’amica di chat dell’aggressore: Voleva uccidere i suoi ma riuscii a fermarlo; Sputi contro la sede di Fratelli d’Italia a Bologna e la scritta: ‘Meloni, dimettiti’; Villanova, chiama i carabinieri a casa sua poi finisce arrestato per resistenza; VIDEO | Litigano al semaforo, scende dall'auto col manganello. Molesta, minaccia e sputa a un prete di una parrocchia del Giambellino a Milano: 21enne arrestatoUn ragazzo di 21 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per minacce, stalking e violenza nei confronti di un prete, una collaboratrice diocesana ... fanpage.it Entra in chiesa, sputa al prete e minaccia di morte i parrocchiani: arrestato 21enne già noto alla poliziaIl giovane perseguitava il parroco e una volontaria, costringendo la parrocchia a blindarsi per paura di aggressioni ... today.it Borsa: l'Europa tonica attende Wall Street, Milano +3,9%. A Piazza Affari volano Unicredit e Stellantis. Spread Btp-Bund a 76 punti #ANSA - facebook.com facebook And when I'm back in... Roma Milano Djo arriva live per la prima volta in Italia con due imperdibili date! You take the man out of the city, not the city out the man! 24 agosto 2026 | Roma, Auditorium Parco della Musica Cavea 25 agosto 2026 | Milano, P x.com