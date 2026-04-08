Milano | sputi minacce di morte e atti osceni in chiesa Arrestato egiziano

Da imolaoggi.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, un uomo di origine egiziana è stato arrestato con l'accusa di aver compiuto una serie di atti persecutori nei confronti di un parroco. Secondo le indagini, avrebbe rivolto minacce di morte e compiuto atti osceni all’interno di una chiesa, oltre a rivolgere sputi e minacce gravi. Le autorità hanno notificato le accuse di intrusioni ripetute e comportamento persecutorio, che hanno portato all’arresto dell’uomo.

Atti osceni, minacce di morte e stalking. Così aveva trasformato la vita di una parrocchia nel quartiere Giambellino a Milano, in particolare quella di un prete, di una volontaria, in un incubo. Venerdì 3 aprile, la polizia di Stato ha messo fine alle vessazioni arrestando un egiziano di 21 anni, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il giovane è accusato di atti persecutori, minacce gravi e intrusioni continue ai danni di un parroco e di un’ausiliaria diocesana. L’operazione, coordinata dalla procura della Repubblica di Milano e condotta dai poliziotti del Commissariato Porta Genova, è scattata dopo le denunce presentate a marzo dalle vittime. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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