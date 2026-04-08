Minacce di morte sputi e atti osceni in chiesa | 21enne diventa l' incubo di un prete e di una sua collaboratrice

Un giovane di 21 anni è stato coinvolto in una serie di episodi che hanno messo a dura prova la serenità di una parrocchia nel quartiere Giambellino di Milano. Le sue azioni includevano minacce di morte, sputi e comportamenti osceni all’interno della chiesa, creando disagio sia per il sacerdote che per una volontaria che collaborava con lui. La situazione ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, con risvolti legali ancora in fase di definizione.

Atti osceni, minacce di morte e stalking. Così aveva trasformato la vita di una parrocchia nel quartiere Giambellino a Milano, in particolare quella di un prete, di una volontaria, in un incubo. Venerdì 3 aprile, la polizia di Stato ha messo fine alle vessazioni arrestando un egiziano di 21 anni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Sputi sul volto, calci e minacce di morte: incubo per una 54enneAveva voluto dimenticare quei calci, gli sputi in faccia e anche le mani al collo.

Parroco e volontaria perseguitati al Giambellino: 21enne arrestato per atti molesti e minacce (anche di morte)Milano, 8 aprile 2026 – Condotte persecutorie e minacciose ai danni di un parroco e di un’ausiliaria diocesana, oltre che di ripetuti episodi di...

Temi più discussi: Sputi contro la sede di Fratelli d’Italia a Bologna e la scritta: ‘Meloni, dimettiti’; Presentazione del libro Applausi e sputi. Le due vite di Enzo Tortora di Vittorio Pezzuto (Nuova edizione, Piemme 2026); Discariche: Biancani attacca: Una battaglia contro di me. No, è lui che ha cambiato idea; Presentazione del libro di Arturo Scotto Flotilla. Un viaggio per Gaza. Diario di bordo per una nuova rotta (Giunti).

Minacce di morte, sputi e atti osceni in chiesa: 21enne diventa l'incubo di un prete e di una sua collaboratriceIl giovane perseguitava il parroco e una volontaria, costringendo la parrocchia a blindarsi per paura di aggressioni: arrestato ... milanotoday.it

Minacce, sputi e insulti a parroco e ausiliaria, arrestato 21enne egizianoUna vera e propria persecuzione con minacce, sputi e insulti a parroco e ausiliaria diocesana per quasi un anno, che si è conclusa con l’arresto di un ... ilnotiziario.net

Meno social più atomica. Di Maurizio Crippa Davanti alle minacce di distruzione di "un'intera civiltà" non ci restano che le nostre piccole apocalissi quotidiane. Le soluzioni degli “esperti” funzionano tali e quali di quelle degli intenditori di geopolitica: cioè n - facebook.com facebook

Ecco il video con la dichiarazione di papa Leone sulle minacce di Trump all'Iran, di voler distruggere una "intera civiltà". Tanta materia su cui rifettere per i giornali che esaltavano un Papa più accondiscendente di Francesco verso Trump x.com