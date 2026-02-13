ZeroDayRAT | La Minaccia Mobile Che Supera Ogni Confine tra Android e iOS

Gli esperti di sicurezza informatica hanno scoperto ZeroDayRAT, un malware che colpisce sia dispositivi Android che iOS, sfruttando vulnerabilità ancora non patchate e che si diffonde attraverso app apparentemente innocue scaricate dai negozi ufficiali. Questa minaccia, rilevata per la prima volta lo scorso mese, si distingue per la capacità di bypassare le difese di entrambe le piattaforme, rendendo più difficile il suo rilevamento e blocco.

Generated by NovaFlow. Sources: 11 external references. Potrebbe interessarti:. Whatsapp: trasformare i messaggi vocali in testo. Sarahah: l’app virale per scoprire cosa gli altri pensano di te. Applicazioni spyware: SonicSpy identificata nel Google Play, mille Apps malevoli.. Android Oreo e iOS 11: Google e Apple sfida all’ultimo Sistema Operativo. WhatsApp: presto si potranno cancellare i messaggi inviati per errore. Controllo tramite smartphone i vostri figli: semplice grazie alle app dedicate.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su minaccia mobile

Ultime notizie su minaccia mobile

Argomenti discussi: ZeroDayRAT: La Nuova Minaccia per Android e iOS; C'è un nuovo spyware per Android e iOS: è pericolosissimo e si chiama ZeroDayRAT; ZeroDayRAT è un nuovo spyware che offre un controllo totale, dai messaggi ai conti bancari; ZeroDayRAT: il malware che copisce Android e iOS.

ZeroDayRAT colpisce praticamente ogni smartphone, né Android né gli iPhone sono al sicuroQuesto spyware commerciale viene pubblicizzato ai criminali informatici come una soluzione definitiva per il controllo remoto. gizchina.it

ZeroDayRAT: il nuovo spyware Android che vede tutto e svuota il contoZeroDayRAT, nuovo spyware per Android diffuso su Telegram, punta a posizione, fotocamera, microfono e dati bancari: cosa fa e perché preoccuparsi. smartworld.it

Indagini della Mobile coordinate dalla Procura: episodi anche dinanzi alla figlia #Benevento - facebook.com facebook

Arriva ZeroDayRAT: il nuovo spyware che minaccia Android e iOS. Cosa c’è da sapere Link all'articolo : redhotcyber.com/post/arriva-ze… #redhotcyber #news #cybersecurity #hacking #malware #spyware #zerodayrat #telegram #android #ios x.com