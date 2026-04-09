Milik e quel gesto dei tifosi durante Juve Genoa | retroscena a sorpresa dall’Allianz Stadium! Cos’è successo

Durante la partita tra Juventus e Genoa all'Allianz Stadium, alcuni tifosi hanno rivolto un gesto verso l’attaccante polacco. Il gesto è stato osservato durante l'incontro e ha attirato l’attenzione dei presenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito. La partita si è svolta senza ulteriori incidenti legati a questo episodio.

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L'audio dell'arbitro sulla revisione del goal di Bremer in Juve-Genoa x.com