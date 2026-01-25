Durante il match tra Juventus e Napoli, un gesto dei tifosi bianconeri all’Allianz Stadium ha attirato l’attenzione. Il ritorno di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è stato accompagnato da alcuni cori di scherno nei confronti del tecnico partenopeo. Un episodio che ha suscitato commenti e riflessioni, evidenziando le tensioni tra le due squadre e i sentimenti presenti nel pubblico durante la partita.

Conte e il suo ritorno all'Allianz Stadium è stato davvero molto amaro. E i tifosi con alcuni cori hanno sbeffeggiato il tecnico del Napoli. L'accoglienza dell'Allianz Stadium nei confronti di Conte è stata uno dei temi caldi della sfida tra Juventus e Napoli, terminata con un netto 3-0 per i padroni di casa. Il ritorno a Torino dell'ex capitano e allenatore bianconero, oggi alla guida della compagine partenopea, non è passato inosservato, trasformandosi in un mix di tensione sportiva e sarcasmo sugli spalti. Sebbene il campo abbia parlato chiaramente a favore della formazione di Spalletti, l'attenzione mediatica si è spostata rapidamente sulla figura di Conte e sul trattamento riservatogli dai suoi vecchi tifosi.

© Juventusnews24.com - Conte, quel gesto dei tifosi della Juventus non è passato inosservato: ecco cosa è successo durante il match contro il Napoli. Il retroscena dallo Stadium

