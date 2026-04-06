Spettatori Juve Genoa il dato ufficiale dei tifosi presenti all’Allianz Stadium | tutti i numeri

È stato diffuso il numero ufficiale di spettatori presenti all’Allianz Stadium durante la partita tra Juventus e Genoa. I dati riguardano la quantità di tifosi che hanno assistito all’incontro, fornendo così un quadro preciso della presenza sugli spalti. L’informazione è stata resa pubblica e riguarda esclusivamente gli spettatori che hanno partecipato all’evento calcistico.

di Marco Baridon Spettatori Juve Genoa, è stato reso noto il dato ufficiale dei tifosi presenti all’Allianz Stadium. I numeri della partita delle 18 di Serie A. L’atmosfera all’Allianz Stadium è stata elettrizzante per l’ultimo incontro di campionato, registrando un afflusso di pubblico degno delle grandi occasioni nonostante sia Pasquetta. I dati ufficiali relativi agli spettatori Juve Genoa confermano il grande calore del pubblico di casa: sugli spalti erano presenti ben 40.251 tifosi bianconeri, pronti a sostenere la squadra. Nonostante la distanza, anche la tifoseria ospite ha risposto presente, portando nel settore dedicato 334 tifosi Genoa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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