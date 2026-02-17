Degrado in via Brambilla | siringhe usate mobili e rifiuti abbandonati

Una segnalazione di degrado urbano in via Brambilla riguarda la presenza di siringhe usate, mobili e rifiuti abbandonati, creando un’immagine di abbandono che preoccupa i residenti. Il Team Vannacci Maria Luigia di Parma ha raccolto le testimonianze di chi vive in zona e ha fotografato la situazione, che si presenta più grave del solito. La strada si riempie di oggetti gettati indiscriminatamente e di bottiglie vuote, mentre le siringhe abbandonate rappresentano un rischio per chi passa di lì. La presenza di rifiuti e mobili abbandonati rende l’area poco sicura e trasmette

"La situazione, oltre a rappresentare un evidente problema di decoro urbano, solleva preoccupazioni per la sicurezza sanitaria" "Una nuova segnalazione di degrado urbano arriva da Via Brambilla - sottolinea il Team Vannacci Maria Luigia di Parma - dove cittadini e residenti hanno documentato la presenza di siringhe usate, mobili abbandonati e numerosi rifiuti sparsi lungo l'area. Le immagini e le testimonianze, diffuse dalla pagina social Parma Indecorosa, hanno rapidamente attirato l'attenzione della comunità locale. La situazione, oltre a rappresentare un evidente problema di decoro urbano, solleva preoccupazioni per la sicurezza sanitaria, in particolare per la presenza di materiale potenzialmente pericoloso come aghi e siringhe.