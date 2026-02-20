Niscemi | Frana bloccata da AI semafori intelligenti proteggono

A Niscemi, una frana ha bloccato una strada principale, ma l’intervento dell’intelligenza artificiale ha permesso di attivare rapidamente i semafori intelligenti. Questi sistemi monitorano costantemente il rischio di nuove frane e regolano il traffico in tempo reale, proteggendo cittadini e mezzi. La tecnologia aiuta a prevenire incidenti e a mantenere la viabilità aperta anche in situazioni critiche. La soluzione adottata rappresenta un esempio concreto di come l’innovazione può migliorare la sicurezza in zone a rischio dissesto. La strada rimane sotto controllo, pronta a interventi immediati.

Niscemi: Semafori intelligenti per un territorio più sicuro, un modello italiano contro il dissesto idrogeologico. Niscemi, in provincia di Agrigento, si prepara a un futuro più sicuro grazie all’installazione di semafori intelligenti lungo la Strada Provinciale 11. La tecnologia, sviluppata da una società locale, IDEA SRL, è progettata per proteggere la popolazione e gestire le emergenze idrogeologiche, in particolare monitorando una frana in corso e garantendo un intervento tempestivo grazie alla connessione diretta con l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). La sfida del dissesto e la risposta tecnologica.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Biassono, lungo la Sp6, saranno installati nuovi semafori intelligenti, grazie a un finanziamento di 100mila euro proveniente dalla Regione Lombardia.

