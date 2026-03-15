In Italia, le date di spegnimento dei riscaldamenti variano a seconda delle sei zone climatiche stabilite dalla legge. Per il Sud Italia, il riscaldamento si spegnerà dal 15 marzo, mentre nel Nord e nella Pianura Padana l’interruzione avverrà entro il 15 aprile. Le date sono definite in base alla suddivisione geografica del paese, senza considerare altre variabili.

Con l’arrivo della primavera, inizia lo spegnimento dei riscaldamenti. In alcune zone si comincerà già il 15 marzo, mentre in altre regioni bisognerà attendere il 15 aprile. La data precisa dipende dalle sei zone climatiche in cui l’Italia è suddivisa per legge, che non coincidono necessariamente con i confini regionali, e che stabiliscono calendario e durata massima di accensione dei termosifoni. Questa regolamentazione serve a ottimizzare i consumi, ridurre le emissioni di CO2 e garantire una gestione più efficiente dell’energia, pur tenendo conto di possibili ordinanze comunali che possono modificare le date stabilite. Riscaldamenti, le... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Riscaldamenti, le date dello spegnimento: dal 15 marzo per il Sud Italia, fino al 15 aprile per la Pianura Padana e il Nord

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