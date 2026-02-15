Il Dl energia agita le utility Messo in forse il modello delle concessioni lombarde

Il Decreto Energia ha creato scompiglio tra le aziende di utility, perché mette in discussione le concessioni in Lombardia. La misura potrebbe modificare le regole del settore, influenzando gli investimenti e le autorizzazioni già in corso. Per esempio, alcune società temono di perdere permessi fondamentali per le centrali idroelettriche presenti nella regione.