Energia fibra e fintech | da Salerno il modello multi-utility che crea lavoro e innovazione

Salerno ha dato vita a un nuovo modello di multi-utility che combina energia, fibra e fintech. La causa di questa iniziativa è la crescente domanda di servizi integrati e più efficienti per le famiglie. L’azienda ha già avviato progetti concreti, come la connessione veloce e offerte di pagamento digitale. Questa strategia mira a creare posti di lavoro e a portare innovazione nel settore. La strada verso una gestione domestica più semplice continua a prendere forma.

Revoluce lancia la fibra “Irene”, accelera su PAAV e annuncia nuove assunzioni. La rivoluzione nel settore energia nasce dal Sud e punta a scalare il mercato nazionale Dal cuore della Campania nasce un modello industriale innovativo e in continua evoluzione, che unisce energia, fibra e fintech e promette di cambiare il modo in cui le famiglie gestiscono le spese di casa. Revoluce, scale-up salernitana già nota per l’energia “ricaricabile”, annuncia il lancio della fibra “Irene” e l’espansione della piattaforma PAAV, segnando il passaggio a una Multi-Utility integrata e avviando una campagna di nuove assunzioni sul territorio.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Il Dl energia agita le utility. Messo in forse il modello delle concessioni lombardeIl Decreto Energia ha creato scompiglio tra le aziende di utility, perché mette in discussione le concessioni in Lombardia.

Reset Energia, l'innovazione che mette fine allo stress da bolletteReset Energia rappresenta un'innovativa soluzione pensata per alleviare lo stress legato alle bollette energetiche.

