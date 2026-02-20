Energia fibra e fintech | da Salerno il modello multi-utility che crea lavoro e innovazione
Salerno ha dato vita a un nuovo modello di multi-utility che combina energia, fibra e fintech. La causa di questa iniziativa è la crescente domanda di servizi integrati e più efficienti per le famiglie. L’azienda ha già avviato progetti concreti, come la connessione veloce e offerte di pagamento digitale. Questa strategia mira a creare posti di lavoro e a portare innovazione nel settore. La strada verso una gestione domestica più semplice continua a prendere forma.
Revoluce lancia la fibra “Irene”, accelera su PAAV e annuncia nuove assunzioni. La rivoluzione nel settore energia nasce dal Sud e punta a scalare il mercato nazionale Dal cuore della Campania nasce un modello industriale innovativo e in continua evoluzione, che unisce energia, fibra e fintech e promette di cambiare il modo in cui le famiglie gestiscono le spese di casa. Revoluce, scale-up salernitana già nota per l’energia “ricaricabile”, annuncia il lancio della fibra “Irene” e l’espansione della piattaforma PAAV, segnando il passaggio a una Multi-Utility integrata e avviando una campagna di nuove assunzioni sul territorio.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Il Dl energia agita le utility. Messo in forse il modello delle concessioni lombardeIl Decreto Energia ha creato scompiglio tra le aziende di utility, perché mette in discussione le concessioni in Lombardia.
Reset Energia, l'innovazione che mette fine allo stress da bolletteReset Energia rappresenta un'innovativa soluzione pensata per alleviare lo stress legato alle bollette energetiche.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Fastweb 'Internet + energia': fibra e sconto in bolletta con le offerte Eni Gas e LuceGrazie alla partnership tra Fastweb ed Eni Gas e Luce nasce l'offerta Internet + energia con Fibra ultraveloce, chiamate illimitate verso numero nazionali (fissi e mobili), l'offerta energia Eni gas ... it.blastingnews.com
Enel Energia e Melita Italia: al via partnership per i servizi in fibraEnel Energia e Melita Italia hanno siglato una partnership per offrire nuovi servizi ai clienti domestici, che potranno abbinare alla fornitura di energia elettrica e gas una connessione in fibra con ... affaritaliani.it
Energia, fibra e fintech: da Salerno il modello Multi-Utility che crea lavoro e innovazione - facebook.com facebook